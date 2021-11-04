Повстанцы Тыграя и сепаратисты из Оромии ведут в Эфиопии совместные боевые операции

ПРЕТОРИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Отряды повстанцев Тыграя объединились с силами "Армии освобождения Оромо" для проведения совместных боевых операций против федеральных войск Эфиопии. Об этом сообщил в четверг член исполкома Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и его официальный представитель Гетачев Реда.

"Силы освобождения Тыграя объединились с "Армией освобождения Оромо"/"Фронтом освобождения Оромо" с тем, чтобы установить контроль над городом Кемисе в зоне Оромия в штате Амхара, - отметил он в Twitter. - Совместные операции продолжатся в ближайшие дни и недели".

Нынешнее признание Редой факта совместных боевых действий повстанцев Тыграя и сепаратистов из штата Оромия является первым подобным официальным заявлением со стороны члена руководства НФОТ. Народный фронт освобождения Тыграя и "Армия освобождения Оромо" подписали в минувшем августе соглашение о совместных действиях против федерального правительства Эфиопии в целях его свержения. Однако взятие 3 ноября города Кемисе, расположенного в 325 километрах к северу от эфиопской столицы Аддис-Абебы, стало их первой совместной операцией на поле боя.

"Армия освобождения Оромо" является военным крылом "Фронта освобождения Оромо". Своей целью лидеры группировки объявили достижение независимости штата Оромия - самого густонаселенного региона Эфиопии.

Наступательная операция

Операция федеральных сил на севере страны началась 7 октября с ударов ВВС Эфиопии по позициям отрядов НФОТ, находящихся на территории штата Амхара. Спустя два дня последовало наземное наступление правительственных частей и ополченцев Амхары на позиции повстанцев. Федеральные войска были сосредоточены на трех направлениях и имели задачу двигаться по основным автомагистралям на север к административной границе штата Тыграй.

В свою очередь повстанцы развернули 27 октября крупное контрнаступление, в ходе которого они захватили ряд городов. Сейчас повстанцы продвигаются по направлению к Аддис-Абебе, хотя командование НФОТ объявило, что пока задача захвата столицы не стоит на повестке дня. Однако союзники НФОТ в лице "Армии освобождения Оромо" заявили, что ее отряды намерены подойти и окружить Аддис-Абебу.

В минувший вторник власти ряда регионов и городов Эфиопии, включая столицу, призвали жителей взять в руки имеющееся у них оружие и защищаться в случае необходимости от повстанцев Тыграя. Одновременно федеральное правительство Эфиопии объявило 2 ноября о введении на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режима чрезвычайного положения.