СМИ: Израиль начал эвакуацию семей своих дипломатов из Эфиопии

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Израиля начнет в ближайшее время эвакуацию семей дипломатов из Эфиопии, сами сотрудники израильского диппредставительства в Аддис-Абебе пока останутся в африканской стране. Об этом сообщает в воскресенье газета The Times of Israel .

В ночь на воскресенье внешнеполитическое ведомство опубликовало предупреждение для израильтян с призывом отказаться от поездок в это африканское государство ввиду небезопасной ситуации, связанной с обострением вооруженного конфликта в стране. "После эскалации боевых действий в Эфиопии и роста напряженности министерство иностранных дел рекомендует израильским гражданам воздержаться от поездок в Эфиопию в настоящее время", - говорится в публикации на сайте МИД еврейского государства. Кроме того, в министерстве рекомендовали всем израильтянам, находящимся в Эфиопии, "прервать пребывание на ее территории" из-за ситуации в области безопасности.

Отряды повстанцев Тыграя начали 27 октября крупное наступление на севере Эфиопии, в ходе которого они захватили ряд городов. Сейчас повстанцы продвигаются по направлению к Аддис-Абебе, хотя командование Народного фронта освобождения Тыграя объявило, что пока задача захвата столицы не стоит на повестке дня.

В минувший вторник власти ряда регионов и городов Эфиопии, включая столицу, призвали жителей взять в руки имеющееся у них оружие и защищаться в случае необходимости от повстанцев Тыграя. Одновременно федеральное правительство объявило 2 ноября о введении на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режима чрезвычайного положения.