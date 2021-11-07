Папа Римский Франциск призвал к примирению на Африканском Роге

ВАТИКАН, 7 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность происходящим на востоке Африканского континента, особенно в районе Африканского Рога, призвав к примирению в Эфиопии.

"С обеспокоенностью слежу за новостями, поступающими с Африканского Рога, особенно из Эфиопии, продолжается конфликт, несущий жертвы и гуманитарный кризис. Молюсь за население и призываю к братству и мирному диалогу", - сказал понтифик в традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра.

Отряды повстанцев Тыграя начали 27 октября крупное наступление на севере Эфиопии, в ходе которого они захватили ряд городов. Теперь повстанцы продвигаются по направлению к Аддис-Абебе, хотя командование Народного фронта освобождения Тыграя объявило, что пока задача захвата столицы не стоит на повестке дня.

Во вторник власти ряда регионов и городов Эфиопии, включая столицу, призвали жителей взять в руки имеющееся у них оружие и защищаться в случае необходимости от повстанцев Тыграя. Одновременно федеральное правительство объявило 2 ноября о введении на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режима чрезвычайного положения. Ряд государств, включая США, порекомендовали своим гражданам покинуть страну.