СМИ США установили имя фигуранта дела Данченко, предоставившего ложные сведения о Трампе

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Американские СМИ установили имя фигуранта дела аналитика Игоря Данченко, который предоставлял россиянину ложные сведения для досье о предполагаемых связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией. Согласно данным газеты The Washington Post, им оказался близкий к Демократической партии США специалист по связям с общественностью Чарльз Долан.
При этом, как пишет в субботу издание, американец сначала снабжал россиянина сведениями, использованными в досье, но позднее сам же предпринимал усилия с целью дискредитировать этот документ.
Имя Долана не фигурирует в самом обвинительном заключении, там он упомянут лишь как "специалист по связям с общественностью номер один". Однако его адвокат Ральф Мартин подтвердил изданию, что Долан является тем самым человеком. Он отказался сообщить какие-либо еще подробности, поскольку его клиент выступает "свидетелем по делу, которое еще не закрыто".
Как отмечает The Washington Post, Долан ранее работал в предвыборных штабах как экс-президента демократа Билла Клинтона, так и Хиллари Клинтон, которая была соперницей Трампа на президентских выборах 2016 года. В то же время в обвинительном заключении утверждается, что он якобы также "часто контактировал с представителями руководства Российской Федерации высокого ранга".
Дело Данченко
О задержании в США россиянина Данченко стало известно в четверг. Ему были предъявлены обвинения в лжесвидетельствовании по пяти пунктам в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом, который проверяет обстоятельства начала спецслужбами страны слежки за избирательным штабом Трампа. Американские следователи считают, что Данченко помогал составлять досье с заведомо ложными утверждениями о сговоре Трампа с Россией, а впоследствии скрыл от Федерального бюро расследований (ФБР) свои контакты с лицом, связанным с Демократической партией США. В частности, Данченко якобы заверял сотрудников ФБР в том, что никогда не обсуждал с этим специалистом по связям с общественностью информацию, использованную в досье на Трампа, однако на самом деле в основу этого документа легла часть сведений, "напрямую полученных" от этого человека.
Федеральный суд Александрии (штат Вирджиния) в четверг освободил Данченко из-под стражи под залог в $100 тыс. Следующее слушание по делу назначено на 10 ноября.
Ранее сообщалось, что Данченко в период предвыборной кампании Трампа весной 2016 года по предложению бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила занимался поиском доказательств якобы существовавших контактов членов избирательного штаба Трампа с РФ.
Как следует из документа, сбором заведомо ложных утверждений о связях Трампа с РФ занимались фирмы в США и Великобритании. Их названия в заключении не уточняются, однако известно, что соответствующий заказ получила компания Fusion GPS, позднее к работе над "досье" был подключен Стил и его лондонская фирма. Согласно документу, представленные Данченко версии "легли в основу обвинений", касавшихся Трампа и вошедших в "досье". Позднее сотрудники ФБР США неоднократно беседовали с Данченко. Он, по данным следствия, "во время этих бесед лгал ФБР". В документе отмечается, что аналитик несколько раз ложно утверждал, что получил сведения, касающиеся Трампа и РФ, от человека, который в то время был президентом Российско-Американской торговой палаты. На самом деле таких контактов не было, подчеркивают следователи.
История "досье" и расследование Дарема
В "досье" на Трампа утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Позднее ФБР и Министерство юстиции США сообщили членам Конгресса, что не смогли установить подлинность сведений, изложенных в этих материалах. Сам бывший хозяин Белого дома не раз подчеркивал, что данное "досье" является фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой.
Дарем начал расследование в мае 2019 года по поручению занимавшего в то время пост главы Минюста США Уильяма Барра. Он был наделен полномочиями спецпрокурора, что позволяет проводить указанное разбирательство и при действующей демократической администрации. 17 сентября Дарем предъявил обвинения в лжесвидетельстве связанному с Демократической партией юристу Майклу Сассману, который в 2016 году предоставил ФБР сведения о якобы имевшихся связях между компанией Трампа Trump Organization и неким банком в России.
Трамп и его окружение неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом во время предыдущей президентской гонки. По словам республиканца, его предшественник на посту президента Барак Обама, а также действующий американский лидер Джо Байден были осведомлены об этом.