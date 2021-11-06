СМИ США установили имя фигуранта дела Данченко, предоставившего ложные сведения о Трампе

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Американские СМИ установили имя фигуранта дела аналитика Игоря Данченко, который предоставлял россиянину ложные сведения для досье о предполагаемых связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией. Согласно данным газеты The Washington Post, им оказался близкий к Демократической партии США специалист по связям с общественностью Чарльз Долан.

При этом, как пишет в субботу издание, американец сначала снабжал россиянина сведениями, использованными в досье, но позднее сам же предпринимал усилия с целью дискредитировать этот документ.

Имя Долана не фигурирует в самом обвинительном заключении, там он упомянут лишь как "специалист по связям с общественностью номер один". Однако его адвокат Ральф Мартин подтвердил изданию, что Долан является тем самым человеком. Он отказался сообщить какие-либо еще подробности, поскольку его клиент выступает "свидетелем по делу, которое еще не закрыто".

Как отмечает The Washington Post, Долан ранее работал в предвыборных штабах как экс-президента демократа Билла Клинтона, так и Хиллари Клинтон, которая была соперницей Трампа на президентских выборах 2016 года. В то же время в обвинительном заключении утверждается, что он якобы также "часто контактировал с представителями руководства Российской Федерации высокого ранга".

Дело Данченко

О задержании в США россиянина Данченко стало известно в четверг. Ему были предъявлены обвинения в лжесвидетельствовании по пяти пунктам в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом, который проверяет обстоятельства начала спецслужбами страны слежки за избирательным штабом Трампа. Американские следователи считают, что Данченко помогал составлять досье с заведомо ложными утверждениями о сговоре Трампа с Россией, а впоследствии скрыл от Федерального бюро расследований (ФБР) свои контакты с лицом, связанным с Демократической партией США. В частности, Данченко якобы заверял сотрудников ФБР в том, что никогда не обсуждал с этим специалистом по связям с общественностью информацию, использованную в досье на Трампа, однако на самом деле в основу этого документа легла часть сведений, "напрямую полученных" от этого человека.