SZ: США по дипканалам предупредили партнеров об угрозе эскалации конфликта в Донбассе

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. США по дипломатическим каналам предупредили ЕС, Германию, Францию и Великобританию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. Об этом сообщила в субботу газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники.

По ее информации, США обратились в конце прошлой недели в Европейскую службу внешних связей и в МИД ФРГ, Франции и Соединенного Королевства. Американская сторона указала на якобы высокую концентрацию российских войск у границы с Украиной и связанный с этим потенциал обострения ситуации. Как пишет газета, США поделились с партнерами своими сведениями касательно перемещения российских сил.

При этом во время встречи и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена на полях саммита Группы двадцати в Риме глава вашингтонской администрации потребовал от Берлина усилить давление на Россию, используя газопровод "Северный поток - 2". США ожидают, что действующее правительство или будущая коалиция ФРГ подействует на Федеральное сетевое агентство таким образом, что регулятор либо остановит, либо как минимум пересмотрит продолжающуюся процедуру сертификации трубопровода.

Газета отмечает, что в Ведомстве федерального канцлера недовольны действиями России в ситуации вокруг Украины. "Поведение в Москве испытывает на прочность терпение [Берлина]", - отметили источники издания.

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. Она обратила внимание, что как минимум три издания в США - Politico, The Washington Post и Foreign Policy - опубликовали "как по команде в настоящей панической атаке" материалы о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. "Это был не один фейк, это целая, свежая фейк-кампания в американских СМИ", - отметила дипломат в среду на брифинге.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некачественными вбросами публикации о военной технике РФ "у границ Украины". Представитель Кремля подчеркнул, что передвижение российской военной техники и военных подразделений на территории страны является исключительно делом Москвы.