Канада вывезет семьи своих дипломатов и часть персонала посольства из Эфиопии

ОТТАВА, 7 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Канады приняло решение вывезти семьи дипломатов и часть сотрудников посольства из Эфиопии. Об этом в воскресенье говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства.

"Ситуация в Эфиопии стремительно развивается и ухудшается. Безопасность канадцев является нашим главным приоритетом, поэтому нами было принято решение вывезти всех членов семей сотрудников канадского посольства, а также часть вспомогательного персонала [посольства] из Эфиопии", - отмечается в документе. В МИД уточнили, что в Аддис-Абебе остаются дипломаты и консульские работники, которые готовы оказать канадцам, находящимся в Эфиопии, помощь. Диппредставительство Канады продолжает работать.

Отряды повстанцев Тыграя начали 27 октября крупное наступление на севере Эфиопии, в ходе которого они захватили ряд городов. Сейчас повстанцы продвигаются по направлению к Аддис-Абебе, хотя командование Народного фронта освобождения Тыграя объявило, что пока задача захвата столицы не стоит на повестке дня.

Во вторник власти ряда регионов и городов Эфиопии, включая столицу, призвали жителей взять в руки имеющееся у них оружие и защищаться в случае необходимости от повстанцев Тыграя. Одновременно федеральное правительство объявило 2 ноября о введении на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режима чрезвычайного положения.