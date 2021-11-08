В Белоруссии сообщили о большой группе беженцев, которая идет к границе с Польшей

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Крупная группа беженцев движется по территории Белоруссии в направлении границы с Польшей. Об этом в понедельник сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

Мигранты на польско-белорусской границе — гибридное оружие или нуждающиеся в помощи люди?

"В данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, в группе около тысячи беженцев. В погранкомитете заверили, что "белорусская сторона принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся вдоль автомагистрали".

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, и систематически увеличивает количество военнослужащих, задействованных для охраны границы, уже доведя их число до 10 тыс. Кроме того, на границе между странами по инициативе Варшавы появилось заграждение из колючей проволоки, которое планируют трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 м, оснащенную датчиками движения и другим оборудованием.