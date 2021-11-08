В ФРГ заявили, что продолжают работать над тем, чтобы "нормандская" встреча состоялась

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Германия обеспокоена нарушением перемирия в Донбассе, считает нужным придать импульс мирному процессу. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

"Мы, как и прежде, интенсивно работаем над тем, чтобы состоялась встреча глав МИД "нормандского формата", - сказала она. По ее словам, французская, немецкая и украинская стороны "готовы к встрече". "Надеемся, что российская тоже [готова]", - добавила Зассе.

Она не назвала дату возможной встречи.

Представитель МИД также напомнила, что Германия "внимательно следит за ситуацией" вокруг Украины и "обменивается информацией с партнерами". Это касается как ситуации в Донбассе, так и сообщений о якобы имеющем место передвижении российских войск.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "некачественными вбросами" публикации о военной технике РФ "у границ Украины". Представитель Кремля подчеркнул, что передвижение российской военной техники и военных подразделений на территории страны является исключительно делом Москвы.