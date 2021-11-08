СМИ: cилы ПВО Сирии отразили израильскую атаку

БЕЙРУТ, 8 ноября. /ТАСС/. Израильская авиация нанесла в понедельник вечером удары по ряду целей в центральных и прибрежных районах Сирии. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По его сведениям, силы противовоздушной обороны "отразили вражеские ракеты, большинство из которых были сбиты". Утверждается, что в результате инцидента двое сирийских военнослужащих получили ранения.

Ранее сирийские СМИ распространили сведения о том, что в провинции Хомс слышны звуки взрывов. Позже агентство SANA сообщило о поражении силами ПВО арабской республики "вражеских целей" в небе над провинцией.

В новость были внесены изменения (21:50 мск) - меняется заголовок, добавлена информация об участии Израиля в инциденте