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Кризис в Сирии
Обновлено 

СМИ: cилы ПВО Сирии отразили израильскую атаку

В результате инцидента двое сирийских военнослужащих получили ранения, сообщило агентство SANA

БЕЙРУТ, 8 ноября. /ТАСС/. Израильская авиация нанесла в понедельник вечером удары по ряду целей в центральных и прибрежных районах Сирии. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По его сведениям, силы противовоздушной обороны "отразили вражеские ракеты, большинство из которых были сбиты". Утверждается, что в результате инцидента двое сирийских военнослужащих получили ранения.

Ранее сирийские СМИ распространили сведения о том, что в провинции Хомс слышны звуки взрывов. Позже агентство SANA сообщило о поражении силами ПВО арабской республики "вражеских целей" в небе над провинцией.

В новость были внесены изменения (21:50 мск) - меняется заголовок, добавлена информация об участии Израиля в инциденте

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СирияКризис в СирииИзраиль
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