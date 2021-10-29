Намек Пентагону: что значат иранские дроны в небе над американской базой в Сирии

События, происшедшие в Сирии в последнюю декаду октября, предвозвещают вероятные перемены в постконфликтном статус-кво, которое сохранялось после возвращения в 2018 году большей части страны под контроль Дамаска. Подрыв автобуса с военнослужащими 20 октября на набережной реки Барада в сирийской столице напомнил о существовании подпольных ячеек террористов. В тот же день беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которыми Иран вооружил шиитские формирования, воюющие на стороне сирийской армии, атаковали военную базу США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф. Это нападение стало сигналом о наступлении нового этапа в противоборстве на сирийском пространстве между Ираном с одной стороны и США и Израилем с другой. Никогда раньше бойцы ливанской "Хезболлах" и иракского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" или шиитские моджахеды из Афганистана и Пакистана не отваживались наносить удары по этому американскому военному объекту на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании.

На эту тему В Дамаске на минах подорвался автобус

Наконец, 27 октября Турция перебросила в северо-западную провинцию Идлиб и северо-восточную провинцию Хасеке несколько десятков единиц бронетехники и грузовики с оружием, боеприпасами и материально-техническими средствами. Появление турецких военных автоколонн на севере страны не оставило сомнений в том, что Анкара с помощью марионеточных формирований сирийской оппозиции готовится расширить подконтрольные ей зоны безопасности в пограничной местности. Око за око Сценарий атаки на базу в Эт-Танфе, по свидетельству военного эксперта Эйли Юсефа, напомнил операцию проиранских сил, осуществленную 8 января 2020 года против лагеря американских военнослужащих в Айн-эль-Асаде в соседнем Ираке. Тогда нападение шиитов последовало в ответ на ликвидацию в результате ракетного удара ВВС США в районе международного аэропорта Багдада командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. "На этот раз удары были нанесены не только баллистическими ракетами, но и беспилотниками, — отметил ливанский эксперт. — Многие из них достигли наземных целей, что подтвердили представители Пентагона". Если убийство иранского генерала было осуществлено с целью защиты дислоцированных в Ираке американских военнослужащих от якобы планировавшихся против них диверсий, то нападение на базу в Эт-Танфе стало грозным предупреждением не только США, но и Израилю. Дело в том, что 8 и 14 октября ВВС еврейского государства дважды атаковали военный аэродром Т-4, расположенный к юго-востоку от Пальмиры (240 км от Дамаска). Авиаударам подвергся находящийся там центр по управлению полетами иранских БПЛА, шииты понесли потери. "Очевидно, что работающие в Сирии иранские советники сочли эту операцию нарушением условных красных линий, учитывая, что удары были нанесены из воздушного пространства над пограничным сектором Эт-Танф", — подчеркнул Юсеф. В свою очередь сирийский аналитик Рифаат аль-Бадави полагает, что "хорошо спланированная вооруженная акция оперативного штаба проиранских союзников Дамаска будет иметь продолжение". "Это нападение означает переход от оборонной к наступательной стратегии дислоцированных в Сирии шиитских формирований на фоне вывода американских войск из Афганистана", — резюмировал он. Слова аналитика подтвердили хвалебные отклики на удары по Эт-Танфу в иранских социальных сетях, где комбинированная операция шиитских бойцов была расценена как большой успех и были сделаны намеки на то, что за ней последуют новые атаки на американские войска.

На эту тему База США в сирийском Эт-Танфе подверглась ракетному обстрелу и ударам беспилотников

Между тем саудовская газета Asharq al-Awsat сообщила, что у американского командования имелись сведения о готовящемся нападении и 200 военных были заранее эвакуированы с базы. На ней оставалось не больше 20 человек, когда в небе появились иранские дроны, утверждает издание. В Пентагоне категорически отрицали, что американцы и их союзники понесли потери, но подтвердили нанесение материального урона. Что касается израильских военных, то они отметили в докладе, представленном изданием Janes, что шиитские отряды наряду с беспилотниками стали все чаще использовать усовершенствованные средства ПВО при отражении их воздушных атак в Сирии. Дамаск начеку Сгоревший автобус с 14 погибшими военными в одном из самых оживленных районов сирийской столицы у моста Джиср-эр-Раис через реку Барада стал плохой рекламой на фоне предпринимаемых Дамаском усилий с целью привлечения в страну инвестиций из богатых нефтедобывающих монархий Персидского залива. Взрыв прогремел в ранние часы, когда множество жителей столицы направляются на работу, а школьники и студенты — на занятия. Как рассказал министр внутренних дел Сирии бригадный генерал Мухаммед Халед Рахмон, "те, кто планировал и осуществил эту вылазку, стремились убить как можно больше людей". По словам главы МВД, саперам удалось своевременно обезвредить третье взрывное устройство, которое должно было сработать после подрыва двух первых мин, установленных под днищем автобуса. При этом Рахмон особо подчеркнул, что взрыв в Дамаске произошел после того, как сирийские власти ликвидировали основные бандформирования на территории страны. "Преследование террористов будет продолжаться до их полного разгрома", — указал министр. Теракт в Дамаске был осуществлен после успешной реализации нового соглашения о локальном примирении в южной провинции Дераа, которая оставалась под контролем оппозиционных формирований после прекращения военных действий в 2018 году. Благодаря примирительным договоренностям было амнистировано свыше 7,5 тыс. боевиков, а 29 сентября возобновил работу пограничный контрольно-пропускной пункт "Насиб — Джабер" на стратегическом шоссе Дамаск — Амман. В результате Сирия получила возможность экспортировать аграрную продукцию и промтовары в арабские страны Персидского залива и осуществлять транзит грузов из своих средиземноморских портов. По итогам переговоров сирийской правительственной делегации в столице Иордании были достигнуты договоренности о развитии двустороннего сотрудничества в сфере торговли, энергетики, водных ресурсов, транспорта и сельского хозяйства.

Заметный прогресс был получен в отношениях с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые позволили Сирии открыть свой павильон на выставке "Экспо-2020" в Дубае. Как рассказал сирийский бизнесмен Джамаль Махлюф, стороны разработали сейчас дорожную карту по налаживанию торговых связей после десятилетнего перерыва. Он обратил внимание на то, что президент республики Башар Асад на следующий день после взрыва в Дамаске провел переговоры по телефону с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и заверил его, что теракт на набережной Барады не отразился на жизни столицы. "Спящие ячейки террористов существуют и время от времени осуществляют диверсии с тем, чтобы помешать послевоенной реконструкции Сирии", — сказал Махлюф. Диалог в Женеве По мнению юридического советника Рами аш-Шаера, взрыв в Дамаске имел влияние на ход дискуссии, которую вели в Женеве делегации правительства, оппозиции и гражданского общества. Шестой раунд переговоров по конституционной реформе в Сирии, стартовавший 18 октября в Женеве после девятимесячного перерыва, завершился безрезультатно. "Вопреки ожиданиям, экспертам, входящим в редакционную (малую) группу Конституционного комитета Сирии (ККС), так и не удалось перейти к обсуждению нового проекта основного закона, — сообщил аш-Шаер. — Как выяснилось, у делегатов, прилетевших из Дамаска, не было на это необходимых полномочий". Как считает близкий к оппозиционным кругам советник, правительство Сирии по-прежнему отказывается двигаться вперед в соответствии с планом урегулирования, предусмотренным резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН. "В Дамаске не хотят ничего слышать о политическом процессе и выборах под эгидой ООН на основе новой конституции, — утверждал аш-Шаер. — По этой причине работу ККС до сих пор не удается сдвинуть с мертвой точки". Свое разочарование итогами шестого раунда выразил спецпосланник генерального секретаря ООН Гейр Педерсен, который признал, что ключевые разногласия и взаимное недоверие по-прежнему сохраняются между участниками диалога в Женеве. "Делегации так и не смогли договориться встретиться еще раз до конца года, — с сожалением констатировал норвежский дипломат. — В итоге редакционная группа не смогла перейти от представления и обсуждения первоначальных проектов конституционных текстов к продуктивному процессу составления положений основного закона". Политолог Набиль Саби в свою очередь считает, что поддерживаемые Анкарой группировки сирийской оппозиции "не заинтересованы в прекращении гражданской войны". По его мнению, эти силы любым путем пытаются сорвать переговорный процесс в Женеве.

На эту тему Рецидив междоусобицы. Как Ливан оказался на краю новой гражданской войны