Рецидив междоусобицы. Как Ливан оказался на краю новой гражданской войны

Оружейные салюты продолжают греметь на шиитских окраинах Бейрута, приводя в трепет жителей соседних христианских кварталов. Пережитый 14 октября в Ливане рецидив междоусобицы оживил в памяти картины гражданской войны. Люди в военной амуниции на улицах, непрерывное стрекотание автоматных очередей, уханье залпов из гранатометов. Кому понадобилось нарушить мир и согласие в Ливане, которые оказались столь хрупкими на фоне бесконечных экономических и финансовых проблем, переживаемых страной из-за своего соседства с Сирией? Какие цели при этом преследовали закулисные игроки, растеребившие старые раны?

Описание Сторонники шиитской группировки во время вооруженных столкновений в Ливане, 14 октября 2021 года © AP Photo/Hassan Ammar

Озадаченный этими вопросами президент республики Мишель Аун твердо заявил, что "не позволит повернуть стрелки часов назад к междоусобице". По его словам, ливанский народ "навсегда перевернул эту черную страницу в своей истории". Снайперы на крышах Решительные действия ливанской армии, которая вывела бронетехнику на улицы, не позволили событиям выйти из-под контроля. Столкновения начались в зажиточных кварталах Эт-Тайюни и Бадаро во время акции протеста у Дворца правосудия шиитских организаций "Амаль" и "Хезболлах", недовольных ходом расследования взрыва в морском порту Бейрута 4 августа 2020 года. По сведениям очевидцев, беспорядки спровоцировали неизвестные снайперы, открывшие огонь с крыш домов по демонстрантам.

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Буквально в считаные минуты перестрелки переместились на линию соприкосновения шиитских и христианских кварталов Шиях и Айн-Руммана, где по соседству с шиитами проживают сторонники правой христианской партии "Ливанские силы" (ЛС, бывшая вооруженная милиция христиан в период гражданской войны 1975–1990 годов). Как показалось, старые противники были готовы к такому повороту дел, и на улицы как по команде высыпали толпы вооруженных боевиков. Спустя три с половиной часа, словно по свистку, все они исчезли. Жертвами вспышки междоусобицы стали семь человек из шиитской общины, при этом все они получили смертельные ранения в голову и грудь, т.е. стрелявшие стремились их убить, а не напугать. От выстрела снайпера скончалась женщина, стоящая на балконе, что возмутило общественность. На следующий день, выступая на траурном митинге в Бейруте, глава исполкома "Хезболлах" Хашем Сафиеддин заявил, что сценарий смуты был спланирован ЛС и о готовящемся заговоре якобы знали в посольствах США и Саудовской Аравии в Ливане. По его словам, "Хезболлах" не попала в расставленную ее противниками ловушку, потому что "не позволит никому втянуть себя в гражданскую войну". Сафиеддин дал понять, что шиитская партия намерена добиваться расследования событий и наказания виновных. "Теперь каждый должен знать, что в Ливане есть партия, которая служит Америке и тем арабам, которые хотят устроить хаос и религиозную рознь", — подчеркнул шиитский политик. В свою очередь предводитель ЛС Самир Джааджаа опроверг причастность к перестрелкам. Он утверждал, что члены ЛС "пришли на помощь жителям Айн-Румманы и отражали вторжение шиитских отрядов в квартал". В пятницу, 15 октября, прокуратура Ливана возбудила дела против 19 участников беспорядков в Бейруте, которые были задержаны силовиками. При этом Джааджаа осудил проведенные властями аресты среди активистов ЛС в квартале Айн-Руммана, которые, по его словам, "сидели дома и не принимали участия в уличных столкновениях".

Описание Солдаты ливанской армии во время акции протеста в Бейруте, 14 октября 2021 года © AP Photo/Bilal Hussein

Ливанская компартия, у которой имеется также немало сторонников как в Шияхе, так и в Айн-Руммане, в своем заявлении осудила обе стороны, отметив, что вспыхнувшим столкновениям там предшествовала "кампания по разжиганию межконфессиональной розни со стороны шиитских партий и ЛС". "В условиях, когда большинство населения испытывает крайнюю нужду из-за экономического кризиса, использование оружия для выяснения отношений крайне опасно и может повлечь за собой необратимые последствия", — подчеркивалось в документе. Глава Свободного патриотического движения (СПД) Джебран Басиль осудил попытки лидера оппозиционной партии ЛС Самира Джааджаа предстать в роли защитника христиан. "Есть люди, которые во имя личных амбиций готовы пойти на преступное кровопролитие и этим наносят ущерб христианской общине", — подчеркнул он. Эту эмоциональную реакцию главы СПД и зятя президента Мишеля Ауна обозреватель газеты L’Orien-Le Jour Жаннин Джалх связала с выдвинутыми предположениями о том, что вооруженное противостояние с шиитскими активистами Джааджаа затеял, исходя из предвыборных соображений. По ее свидетельству, в социальных сетях имели место восторженные отклики по поводу действий ЛС в Айн-Руммане. "Да, возможно, что Джааджаа и его сторонники заработали дополнительные очки и чьи-то симпатии, но в перспективе последствия их вылазки могут обернуться против них самих", — отметила Джалх. Так, в подтверждение ее слов, предать суду лидера ЛС и его сообщников потребовал депутат шиитской парламентской фракции Хусейн Хадж Хасан. По его словам, "все, кто выступает за сохранение мира и национального согласия в Ливане, должны потребовать самого строго наказания для организаторов этой вероломной расправы". Государство в государстве После гражданской войны 1975–1990 годов, когда в Ливане доминировала Сирия, войска которой были размещены там в качестве сил по поддержанию мира, все милиции, участвовавшие в междоусобице, были разоружены. Все, за исключением "Хезболлах". Автоматы Калашникова остались в руках бойцов отрядов исламского сопротивления, как называет шиитская партия свое военное крыло, под предлогом необходимости борьбы с Израилем. Эта страна еще в 1978 году оккупировала южные ливанские районы и удерживала их при помощи марионеточных формирований.

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В 2000 году израильские войска покинули ливанскую территорию, но оружие в своих руках "Хезболлах", тесно связанная с Ираном, сохранила. Более того, отряды обзавелись ракетами, став региональной силой. С тех пор партии прозападной ориентации, к которым относится в первую очередь ЛС, настойчиво требуют разоружения шиитской милиции. Их доводом является то, что оружие в руках шиитской партии позволило ей стать государством в государстве и способствовать иранской экспансии в Ливане, а также в соседних странах. Вступление шиитских бойцов в сирийский конфликт в 2011 году на стороне правительства Башара Асада вызвало раскол в политической элите и привело к оттоку из страны инвестиций богатых нефтедобывающих монархий, что ухудшило экономическую ситуацию. Находившийся у власти в 2016–2019 годах просаудовский и прозападный политик Саад Харири не смог изменить положение, поскольку Эр-Рияд на фоне обострения отношений с Тегераном категорически обусловил предоставление финансовой поддержки Ливану исключением представителей "Хезболлах" из кабмина. Вполне резонной выглядела в сложившейся ситуации инициатива, выдвинутая летом 2020 года патриархом Антиохии и всего Леванта Бишара Райи — главой маронитской церкви, к которой принадлежит большинство местных христиан. По его мнению, спасением для многоконфессионального Ливана мог бы стать нейтральный статус, который бы гарантировали на специальной международной конференции постоянные члены Совета Безопасности ООН. При этом иерарх констатировал, что "гегемония "Хезболлах" и ее вовлеченность в региональные конфликты и альянсы против воли Ливана обернулись экономическим кризисом и финансовым коллапсом". Ультиматум шиитов Следствием событий 14 октября в Бейруте стало не только усиление полемики между политическими партиями: шиитские "Амаль" и "Хезболлах" с еще большей настойчивостью стали добиваться смещения судьи Тарека Битара, возглавляющего комиссию по расследованию прошлогоднего чрезвычайного происшествия в морском порту Бейрута. Шииты, а также христианская партия "Марада" пригрозили, что выведут своих представителей из правительства Наджиба Микати, если судья Битар не будет снят с должности.

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Ранее лидер "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла обвинил главу комиссии "в преднамеренной политизации процесса расследования". По его словам, Битар "совершает ошибку за ошибкой и уводит расследование в неправильное русло". Ранее газета Al-Ahbar сообщила, что Битар якобы хочет возложить на "Хезболлах" вину за взрыв в морском порту. Близкий к силовым структурам эксперт Радван Муртада пояснил, что следователи комиссии установили, что портовые чиновники, связанные с шиитской партией, якобы препятствовали вывозу смертоносного груза со склада. 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 т в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами, погибли 219 человек, пострадали 6,5 тыс., более 300 тыс. граждан остались без крова. По сведениям МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. т аммиачной селитры, хранившейся на складе. Согласно данным опроса, проведенного местными правозащитниками, 67% ливанцев считают, что к катастрофе в порту привело пренебрежение служебными обязанностями и коррупция, царящая в государстве, в то время как свыше 20% респондентов убеждены, что 4 августа 2020 года была совершена диверсия. Кассационный суд уже дважды — 27 сентября и 13 октября — отклонял поданные против главы следственной комиссии иски бывших министров и депутатов, обвиняющих его в превышении полномочий. Скандалом обернулось решение Битара выдать ордер на арест бывшего министра финансов Али Хасана Халила за неявку на допрос в назначенный день (12 октября). Халил, который как депутат пользуется парламентской неприкосновенностью, считается на данный момент вторым человеком в шиитском движении "Амаль" после его руководителя, спикера парламента Набиха Берри. По свидетельству новостного портала Al-Nashra, спикер потребовал от премьер-министра "сделать что угодно, но убрать Битара". Однако в защиту судьи и его особых полномочий выступил министр юстиции Ливана Генри Хури. Он подчеркнул, что Битар "имеет право вызывать на допрос кого угодно в рамках проводимого расследования". Вмешательство США Как отмечает политолог Мухаммед Шукейр, премьер Микати, который подписал 6 октября законопроект о снятии судебной неприкосновенности со всех граждан вне зависимости от занимаемой должности и передал его в палату депутатов, оказался сейчас между двух огней. "С одной стороны, премьер хочет сохранить созданное им правительство, с другой — он понимает, что уступка шиитским партиям приведет к ухудшению отношений с Соединенными Штатами, а это тут же отразится на его усилиях добиться получения от Международного валютного фонда кредита на сумму $4 млрд, в которых нуждается Ливан для налаживания энергоснабжения".

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