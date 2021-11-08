Митинг в поддержку Саакашвили продолжился у Дома правительства

ТБИЛИСИ, 8 ноября. /ТАСС/. Участники демонстрации в поддержу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили переместились от площади Свободы в Тбилиси к Дому правительства. Кадры митинга транслирует в понедельник грузинский телеканал Mtavari Arxi .

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Лидер созданной Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил во время акции, что попытки ворваться в здание предприниматься не будут. Политик также анонсировал митинг, который состоится во вторник в 10:00 (09:00 мск) у здания министерства юстиции.

На данный момент ситуация у Дома правительства спокойная. Здание полностью оцеплено полицией, к месту событий привезли водометы. Митингующие заявляют, что не собираются расходиться.

Главным требованием митингующих должен был стать перевод Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме, в гражданскую клинику, однако за несколько часов до начала демонстрации из-за ухудшения здоровья экс-президента доставили в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани. Участники акции также считают сфальсифицированными прошедшие в октябре муниципальные выборы и призывают заново провести голосование.