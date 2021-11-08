В ЕК считают, что ЕС должен в остановить приток мигрантов в аэропорт Минска

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Евросоюз должен в приоритетном порядке поставить заслон на пути прибытия мигрантов в аэропорт Минска, работая с третьими странами. Соответствующее сообщение разместила в понедельник в Twitter еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон, комментируя кризис на границах сообщества и Белоруссии.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Нашим срочным приоритетом должно стать отсечение притока [новых мигрантов] в аэропорт Минска, - написала она. - Пока мы взаимодействуем со странами из числа наших партнеров, я продолжу работать над защитой целостности наших общих внешних границ".

По мнению еврокомиссара, миграционный кризис, разворачивающийся на границе с Польшей, - это "следствие того, что [президент Белоруссии] Лукашенко заманил людей через аэропорт в Минске на границу с Польшей". Йоханссон возложила на Белоруссию всю ответственность за критическую ситуацию на польско-белорусской границе.

Ранее в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен распространила заявление, в котором анонсировала новые санкции против Белоруссии и объявила, что ЕС в ближайшие дни отправит двух эмиссаров - главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля и замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритиса Схинаса - в турне по странам, откуда мигранты едут в ЕС через Белоруссию, чтобы убедить их власти пресечь этот поток.

Брюссель также намерен привлечь к усилиям по репатриации мигрантов ООН и власти государств, откуда они прибывают.

Ситуация на польско-белорусской границе

Утром в понельник в польских СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что на белорусской стороне границы в сторону Польши перемещается насчитывающая несколько тысяч человек группа мигрантов. Польские власти информировали, что усилили охрану границы, где помимо пограничников сейчас несут службу военные и полицейские.

Днем дошло до первых попыток силового пересечения польско-белорусской границы нелегальными мигрантами. Пограничная охрана опубликовала в Twitter видеозапись, на которой видна большая группа мигрантов, которые при помощи длинных бревен и кусачек пытались прорвать ограждение из колючей проволоки. С польской стороны границы им противодействовали представители полиции с щитами в защитных шлемах и жилетах, представители погранохраны и вооруженных сил. На записи видно, что польские силовые структуры применяли газ. Пока все попытки вторжения в Польшу удается предотвращать.

Вечером в понедельник появились сообщения, что на границе раздаются звуки стрельбы. В Минске заявляют, что выстрелы слышны с польской стороны, в то время как в Варшаве заявляли о возможности стрельбы со стороны Белоруссии.