В управлении ООН по беженцам обеспокоены ситуацией на польско-белорусской границе

ЖЕНЕВА, 8 ноября. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность ситуацией на польско-белорусской границе, где нелегальные мигранты попытались прорвать ограждение из колючей проволоки, чтобы проникнуть в Польшу, но встретили противодействие со стороны представителей польской полиции, погранохраны и вооруженных сил. В заявлении, размещенном в понедельник в Twitter , женевская штаб-квартира УВКБ призвала Белоруссию избегать действий, которые могли бы подвергнуть риску жизни людей.

Видеокадры с белорусско-польской границы "вызывают глубокую обеспокоенность", отметили в ооновском ведомстве. "Мы неоднократно заявляли, что использование беженцев и мигрантов для достижения политических целей является неприемлемым. Сейчас настало время действовать - мы призываем Белоруссию избегать риска для жизни", - подчеркнули в УВКБ.

Как пояснила, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о сложившейся ситуации на границе, официальный представитель управления Шабия Манту, УВКБ "неоднократно выражало свою озабоченность использованием беженцев и мигрантов для достижения политических целей". Манту привлекла внимание в этой связи к заявлению УВКБ от 27 июля, в котором говорилось, что "люди не являются и никогда не должны быть заложниками в геополитических играх". Кроме того, в заявлении было подчеркнуто право каждого человека "иметь доступ на территорию и искать убежища". К государствам был обращен призыв "оценивать обоснованность просьб об убежище посредством справедливых и эффективных процедур по прибытии".

В понедельник утром в польских СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что на белорусской стороне границы в сторону Польши перемещается насчитывающая несколько тысяч человек группа мигрантов. Польские власти проинформировали, что усилили охрану границы, где, помимо пограничников, сейчас несут службу военные и полицейские.

Днем дело дошло до первых попыток силового пересечения польско-белорусской границы нелегальными мигрантами. Пограничная охрана опубликовала в Twitter видеозапись, на которой видна большая группа мигрантов, которые при помощи длинных бревен и кусачек пытались прорвать ограждение из колючей проволоки. С польской стороны границы им противодействовали представители полиции с щитами в защитных шлемах и жилетах, представители погранохраны и вооруженных сил. На записи видно, что польские силовые структуры применяли слезоточивый газ. Пока все попытки незаконного пересечения границы Польше удается предотвращать.

Вечером в понедельник появились сообщения, что на границе раздаются звуки стрельбы. В Минске заявляют, что выстрелы слышны с польской стороны, в то время как в Варшаве заявляли о возможности стрельбы со стороны Белоруссии.