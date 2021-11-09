США призвали силы в Эфиопии начать переговоры о прекращении огня

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство Эфиопии и все другие силы в стране должны начать переговоры о немедленном прекращении огня без предварительных условий. Об этом заявила в понедельник постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности.

По ее словам, враждебная риторика участников конфликта лишь усугубляет насилие. "Пришло время для правительства Эфиопии и всех других групп начать переговоры о немедленном прекращении огня без предварительных условий для поиска устойчивого пути к миру", - сказала дипломат.

Она отметила, что настал момент, когда необходимо сложить оружие. Томас-Гринфилд сообщила, что США отвергают обвинения в благосклонном расположении к одной из сторон конфликта. "Мы осуждаем насилие и нарушения прав человека со всех сторон", - добавила она.

Повстанцы из эфиопского штата Тыграй начали 27 октября крупное наступление на севере республики, в ходе которого захватили ряд городов в штате Амхара. Они продвигаются по направлению к Аддис-Абебе. Командование Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) объявило, что пока задача захвата столицы не стоит на повестке дня, однако ситуация может измениться. В свою очередь руководство "Армии освобождения Оромо" заявило, что ее отряды намерены подойти и окружить Аддис-Абебу. "Армия освобождения Оромо" является военным крылом "Фронта освобождения Оромо". В качестве цели лидеры группировки провозгласили достижение независимости штата Оромия - самого густонаселенного региона Эфиопии.

2 ноября власти ряда регионов и городов, включая столицу, призвали жителей взять в руки имеющееся у них оружие и защищаться в случае необходимости от повстанцев Тыграя. Одновременно федеральное правительство объявило 2 ноября о введении на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режима чрезвычайного положения.

При этом девять повстанческих группировок подписали 5 ноября соглашение в целях совместной борьбы с центральным правительством. В созданный ими "Объединенный фронт эфиопских федералистских и конфедеративных сил" вошли НФОТ, "Армия освобождения Оромо", организации мятежников из эфиопских штатов Амхара, Афар, Бенишангул/Гумуз, Штата народов Гамбела, Сидама, Сомали и региона Агав.