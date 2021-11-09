{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Премьер Польши заявил, что кризис на границе с Белоруссией угрожает безопасности ЕС

Матеуш Моравецкий назвал происходящее на границе "гибридной атакой"

ВАРШАВА, 9 ноября. /ТАСС/. Миграционный кризис на польско-белорусской границе угрожает безопасности и стабильности всего Европейского союза.

На эту тему
Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе
Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

Такое мнение выразил во вторник в Twitter глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

"Охрана польской границы - наш национальный интерес. Но сегодня на карту поставлены стабильность и безопасность всего ЕС", - написал он, назвав происходящее на границе "гибридной атакой" белорусского руководства. "Мы не будем запуганы и будем защищать мир в Европе с нашими партнерами из НАТО и ЕС", - заверил он.

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
МИД Польши попросил ЕС ввести санкции против белорусских властей из-за наплыва мигрантов
Замминистра иностранных дел республики Марчин Пшидач считает, что "впервые в современной истории" власти "используют людей в качестве оружия для дестабилизации границ ЕС"
Читать полностью