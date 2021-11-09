Премьер Польши заявил, что кризис на границе с Белоруссией угрожает безопасности ЕС

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

Такое мнение выразил во вторник в Twitter глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

"Охрана польской границы - наш национальный интерес. Но сегодня на карту поставлены стабильность и безопасность всего ЕС", - написал он, назвав происходящее на границе "гибридной атакой" белорусского руководства. "Мы не будем запуганы и будем защищать мир в Европе с нашими партнерами из НАТО и ЕС", - заверил он.