Минск отверг обвинения Варшавы в нарушении границы белорусскими военнослужащими

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Белоруссия считает необоснованными и бездоказательными обвинения Польши в нарушении границы военнослужащими республики и утверждения об их причастности к миграционному кризису в регионе. Об этом заявили во вторник в Минобороны Белоруссии.

По его информации, 8 ноября представители Минобороны Польши встретились в Варшаве с военным атташе при посольстве Белоруссии "по вопросу о якобы имевших место нарушениях польской границы белорусскими военнослужащими и их причастности к миграционному кризису". "При этом каких-либо доказательств, зафиксированных средствами объективного контроля, по существу данных претензий предъявлено не было", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Подчеркивается, что Минск считает "обвинения польской стороны необоснованными и бездоказательными", а также полагает, что "Министерство национальной обороны Республики Польша не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень".

В Минобороны также считают, что размещение 10 тыс. польских военнослужащих у польско-белорусской границы, как было заявлено министром национальной обороны Польши 25 октября, "является существенной военной деятельностью". "Осуществление данной деятельности без уведомления белорусской стороны является нарушением двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности. Указанными договоренностями предусматривается направление уведомления и приглашение наблюдателей за военной деятельностью, в которой принимают участие 6 тыс. и более военнослужащих, - отмечает ведомство. - До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей".

В сообщении сказано, что в подтверждение своих добрых намерений польской стороне было предложено провести двустороннюю встречу для обсуждения возникшей озабоченности, однако до сих пор ответа не получено. "Министерство обороны Белоруссии всегда было привержено принципам добрососедства и важности поддержания двустороннего диалога для разрешения любых конфликтных и спорных ситуаций", - сказано в сообщении.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Сейчас Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, не допуская туда посторонних. Варшава систематически увеличивает количество военнослужащих, задействованных для охраны границы, доведя их число уже до 12 тыс. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выражал озабоченность по этому поводу.