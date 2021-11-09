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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

В Белоруссии заявили, что Польша стянула военную технику к границе

По данным Государственного погранкомитета республики, к линии границы со стороны Польши не допускают представителей СМИ, международных правозащитных и гуманитарных организаций

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Государственный погранкомитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что Польша стянула военную технику к границе с белорусской территорией.

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"В настоящий момент напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в том числе и боевая", - говорится в сообщении ГПК в Telegram-канале во вторник.

По сообщению ГПК, к линии границы со стороны Польши не допускают представителей СМИ, международных правозащитных и гуманитарных организаций для оказания помощи людям, стремящимся подать прошения о предоставлении статуса беженца на территории ЕС.

Комментируя закрытие с 9 ноября польского пункта пропуска "Кузница Белостокская", ГПК отмечает отсутствие объективных причин для такого решения и высказывает предположение, что оно "принято польской стороной для исключения видеозаписи случайными свидетелями и обнародования фактов применения силы и оружия польскими военными в отношении беженцев". "Все эти действия Польши направлены на сокрытие от общественности информации о реальных событиях, происходящих на польско-белорусской границе", - отмечается в комментарии.

' Стрингер/ТАСС/Ruptly'

В понедельник несколько тысяч мигрантов подошли со стороны Белоруссии к польской границе. Некоторые из них попытались сломать заграждение из колючей проволоки, чтобы попасть в Польшу. С той стороны им противодействовали представители польской полиции с щитами, в защитных шлемах и жилетах, представители погранохраны и вооруженных сил. Мигранты разбили у границы лагерь. По разным оценкам, всего в непосредственной близости от польской границы находятся до 2 тыс. человек. Власти Польши ожидают, что они могут предпринять новые попытки силового пересечения границы.

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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