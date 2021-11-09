В Белоруссии заявили, что Польша стянула военную технику к границе

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"В настоящий момент напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в том числе и боевая", - говорится в сообщении ГПК в Telegram-канале во вторник.

По сообщению ГПК, к линии границы со стороны Польши не допускают представителей СМИ, международных правозащитных и гуманитарных организаций для оказания помощи людям, стремящимся подать прошения о предоставлении статуса беженца на территории ЕС.

Комментируя закрытие с 9 ноября польского пункта пропуска "Кузница Белостокская", ГПК отмечает отсутствие объективных причин для такого решения и высказывает предположение, что оно "принято польской стороной для исключения видеозаписи случайными свидетелями и обнародования фактов применения силы и оружия польскими военными в отношении беженцев". "Все эти действия Польши направлены на сокрытие от общественности информации о реальных событиях, происходящих на польско-белорусской границе", - отмечается в комментарии.