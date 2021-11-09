Премьер Эстонии призвала к санкциям против перевозящих мигрантов авиакомпаний

ТАЛЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас во вторник призвала ЕС ввести санкции против авиакомпаний, которые доставляют мигрантов в Белоруссию.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Также необходимо обратить внимание на авиакомпании, которые перевозят людей из стран отправления в Европу", - приводит ее слова газета Postimees.

Премьер-министр также заявила, что "совместные дипломатические усилия с институциями ЕС будут продолжены, чтобы призвать государства отправления [мигрантов] сотрудничать".

Каллас добавила, что выступает за поиск способов более эффективной защиты внешних границ ЕС, "включая финансирование укрепления внешних границ".

"Как избранный член Совета Безопасности ООН мы также готовы и дальше обращать внимание на ситуацию [на границе] через Совет Безопасности", - отметила эстонский премьер.

В понедельник несколько тысяч мигрантов в Белоруссии подошли к польской границе. Некоторые из них совершили попытку попасть в республику, сломав забор из колючей проволоки. С польской стороны мигрантам противодействуют представители полиции, погранохраны и вооруженных сил, пока все попытки незаконного пересечения границы удается предотвращать. С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, не допуская туда посторонних.