Париже заявил, что готов рассмотреть усиление мер против Минска из-за ситуации с беженцами

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Франция готова рассмотреть вопрос об усилении мер против Белоруссии в связи с ситуацией на польско-белорусской границе. Об этом во вторник на брифинге сообщил представитель МИД Франции.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Мы солидарны с Польшей <...>, столкнувшейся с проблемой искусственно созданных Минском миграционных потоков", - отметили в ведомстве, утверждая, что правительство Белоруссии "подпитывает миграционный трафик для дестабилизации Евросоюза".

"Франция стремится к скоординированному способу защиты внешних границ и готова рассмотреть вопрос об усилении мер против белорусского режима, лиц и учреждений, причастных к этому трафику", - подчеркнули в министерстве. Там уточнили, что эта тема будет рассмотрена на совещании министров иностранных дел ЕС 15 ноября.