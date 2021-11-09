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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Париже заявил, что готов рассмотреть усиление мер против Минска из-за ситуации с беженцами

В МИД Франции считают, что правительство Белоруссии "подпитывает миграционный трафик для дестабилизации Евросоюза"

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Франция готова рассмотреть вопрос об усилении мер против Белоруссии в связи с ситуацией на польско-белорусской границе. Об этом во вторник на брифинге сообщил представитель МИД Франции.

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"Мы солидарны с Польшей <...>, столкнувшейся с проблемой искусственно созданных Минском миграционных потоков", - отметили в ведомстве, утверждая, что правительство Белоруссии "подпитывает миграционный трафик для дестабилизации Евросоюза".

"Франция стремится к скоординированному способу защиты внешних границ и готова рассмотреть вопрос об усилении мер против белорусского режима, лиц и учреждений, причастных к этому трафику", - подчеркнули в министерстве. Там уточнили, что эта тема будет рассмотрена на совещании министров иностранных дел ЕС 15 ноября.

Теги
БелоруссияФранцияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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