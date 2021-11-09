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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Глава МИД Австрии назвал отправку Белоруссией мигрантов к границе нарушением прав человека

По словам Михаэля Линхарта, ЕС должен предостеречь от отправления в путь людей, которые добровольно попадают в заложники "тоталитарного режима"

ВЕНА, 9 ноября. /ТАСС/. Ввоз и дальнейшая отправка властями Белоруссии мигрантов к границе являются "нарушением прав человека и шантажом". Такое мнение выразил во вторник глава МИД Австрии Михаэль Линхарт, который находится в поездке по странами Центральной Азии. Его заявление распространило Австрийское агентство печати.

По словам министра, ЕС должен предостеречь от отправления в путь людей, которые добровольно попадают в заложники "тоталитарного режима". "Регулярно импортировать людей и отправлять их к границе - это одновременно нарушение прав человека и шантаж. Мы не будем подыгрывать этому", - говорится в заявлении Линхарта.

Теги
АвстрияБелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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