Лукашенко: ошибка Минска в решении кризиса на границе с Польшей приведет к вовлечению РФ

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Белоруссия не должна допустить ошибок в урегулировании миграционного кризиса на границе, так как в противном случае в эту ситуацию будет вовлечена Россия. Об этом заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.

"Мы не задираемся <...>, потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию", - сказал Лукашенко во вторник в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко, фрагмент которого приводит агентство БелТА.

Президент Белоруссии подчеркнул, что Россия - "это крупнейшая ядерная держава". "Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести <...>. Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место. Но мы на колени не станем", - добавил Лукашенко.

По его словам, в современном мире браться за оружие - это "смерти подобно, это самоубийство". "Тем более здесь, в центре Европы. И тем более с Беларусью. Ведь здесь всегда на этом куске земли в центре все войны разворачивались, отсюда все начиналось. Что, история ничему не учит?" - заметил глава государства.

По его словам, бороться против мигрантов танками Leopard недопустимо. "Вы меня извините. Мы с вами люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж", - сказал Лукашенко.

Миграционный кризис на границе Белоруссии c Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.