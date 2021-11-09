Минобороны КНР выразило протест США в связи с визитом делегации конгрессменов на Тайвань

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны КНР выразило решительный протест США в связи с визитом делегации американских конгрессменов на Тайвань. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении ведомства.

"9 ноября конгрессмены США на военном самолете совершили негласный визит на Тайвань. Мы выражаем в связи с этим решительный протест и резко осуждаем это", - говорится в заявлении.

"Со всей серьезностью предупреждаем США о необходимости немедленно прекратить провокации и необдуманные и разрушительные действия, которые ведут к эскалации в Тайваньском проливе, а также перестать направлять ложные сигналы выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам", - говорится в заявлении.

"Также предупреждаем администрацию Демократической прогрессивной партии (правящая партия на острове - прим. ТАСС) о том, что нельзя неверно оценивать ситуацию и идти на риск, так как это может обернуться для Тайваня только тяжелой катастрофой", - отмечается в документе Минобороны КНР.

Как сообщило во вторник Центральное информационное агентство Тайваня, американский военный транспортный самолет C-40 прибыл в Тайбэй во вторник вечером. На его борту прилетела группа сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса США. По данным агентства, внешнеполитическое ведомство острова подтвердило факт прибытия американской делегации, однако отказалось сообщить другие детали о визите. Как отметил представитель ведомства, соответствующая информация по договоренности сторон будет оглашена позже.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.