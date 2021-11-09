ПРЕТОРИЯ, 9 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Эфиопии работает штатно, обстановка в Аддис-Абебе спокойная. Об этом заявил ТАСС во вторник представитель российской дипмиссии.

"В столице Эфиопии обстановка спокойная, посольство продолжает работать в штатном режиме, - отметил дипломат. - В столичном международном аэропорту также все спокойно, ажиотажного спроса на рейсы до Москвы нет".

Тем не менее в посольство РФ поступили несколько обращений от российских граждан, касающихся консульских вопросов. Они относились к порядку действий в случае ухудшения общей ситуации в городе, отметил собеседник ТАСС. Однако соответствующих запросов из расположенных на севере страны штатов Тыграй, Амхара и Афар, где ведутся боевые действия, не поступало. Сейчас на территории Эфиопии находятся около 200 граждан России.

Накануне командование сепаратистской "Армии освобождения Оромо" (АОО) объявило, что подчиняющиеся ему отряды находятся в 40 километрах от Аддис-Абебы и готовятся к наступлению на город. Подтверждения из независимых источников данной информации нет.

Основные боевые действия в последние сутки, по данным сомалийского новостного портала Somali Guardian, велись в 200 километрах к северо-востоку от Аддис-Абебы. Федеральные силы наносили мощные удары с воздуха по позициям повстанцев, которые пытаются продвигаться к столице.