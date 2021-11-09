В Баку обвинили Ереван в попытке дискредитировать работу российских миротворцев в Карабахе

БАКУ, 9 ноября. /ТАСС/. Армения пытается целенаправленно накалить ситуацию в регионе и дискредитировать деятельность российских миротворцев в Карабахе, говорится в опубликованном во вторник заявлении руководителя пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой, комментирующей распространенное накануне армянским внешнеполитическим ведомством заявление в связи вооруженным инцидентом в окрестностях города Шуша.

"МИД Армении не имеет никакого политического, правового или морального основания делать заявления в связи с событиями на территории Азербайджана. Что касается самого инцидента, то это была очередная провокация армянской стороны", - говорится в заявлении Абдуллаевой, распространенном МИД Азербайджана.

В понедельник ряд армянских СМИ распространил информацию о вооруженном инциденте в окрестностях Шуши в Карабахе. По сообщению агентства Арменпресс, азербайджанская сторона "обстреляла мирных жителей, проводивших работы на водопроводе", в результате чего погиб один человек, еще трое были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

По словам представителя МИД Азербайджана, армянская сторона заранее сообщает о любых работах на прилегающей к Шуше территории российским миротворцам. "При этом сами работы совершаются в сопровождении миротворцев. В этот раз никто представителей МС РФ не информировал, они не присутствовали при "работах". Разумеется, все это вызывает вопросы", - отметила Абдуллаева.

В этот же день, напомнила представитель МИД Азербайджана, в Шуше проходили мероприятия, в которых принимали участие президент республики Ильхам Алиев и другие официальные лица. "Естественно, в подобных случаях принимаются усиленные меры безопасности. Зная все это, проведение какого-либо ремонта водопровода на прилегающей территории не вписывается ни в какую логику", - говорится в заявлении. Абдуллаева также напомнила о состоявшейся накануне поездке в Карабах министра обороны Армении. Поездку эту представитель МИД Азербайджана назвала "очередной провокацией".

"Все перечисленное показывает, что армянская сторона осознанно и целенаправленно нагнетает обстановку. В свою очередь то, что эти действия предпринимаются в канун годовщины со дня подписания трехстороннего заявления о прекращении огня, говорит о попытке Еревана дискредитировать деятельность российских миротворцев", - сказала Абдуллаева.

Ситуация в Карабахе

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.