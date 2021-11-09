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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Глава МИД Эстонии призвала Белоруссию прекратить кризис на границе с Польшей

Эва-Мария Лийметс считает, что Минск использует беженцев в качестве "инструмента для достижения политических целей"

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам обеспечения прав человека во время конфликтов призвала Минск "прекратить страдания людей" на границе с Польшей.

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Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"То, что мы видим сегодня в Белоруссии, - это массовые репрессии в отношении людей и вызывающие отвращение акты трансграничной агрессии, - сказала она. - За последние несколько дней тысячи мигрантов из третьих стран собрались с помощью белорусских властей у польской границы. В этом видна очевидная схема: использование людей как инструментов для достижения политических целей - дестабилизации соседних стран и отвлечения внимания от собственного растущего перечня нарушений прав человека. Мы призываем власти Белоруссии прекратить разрушать жизни людей".

Каждый месяц Совет Безопасности ООН проводит два-три заседания, которые посвящены общим вопросам обеспечения международного мира и безопасности: соблюдению прав человека, недопущению голода или сексуальных преступлений во время конфликтов. Вопросы о конкретных ситуациях в той или иной точке мира на подобных встречах поднимаются редко, хотя участники таких встреч вправе сделать это. Каких-то обязательств подобные заявления на участников встречи и других членов международного сообщества не накладывают.

Миграционный кризис на границе Белоруссии c Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Теги
БелоруссияЭстонияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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