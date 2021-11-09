В ХДС пригрозили РФ последствиями в случае поддержки нелегальной миграции через Белоруссию

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Норберт Рётген выступил с утверждением, что в отношении властей Белоруссии должны быть введены более жесткие санкции, и пригрозил последствиями Москве в случае поддержки действий руководства в Минске. Свою позицию он изложил в опубликованном во вторник интервью медиагруппе Funke .

Политик считает, что против президента Александра Лукашенко нужно ввести дополнительные санкции, чтобы "лишить [его] экономической базы". "Одновременно ЕС должен ясно дать понять [президенту РФ Владимиру] Путину, что отношения с Россией ухудшатся, если он будет мириться или даже поддержит их [действия властей Белоруссии]", - заявил Рётген, который считается потенциальным преемником Армина Лашета на посту председателя ХДС.

Если авиакомпании, перевозящие беженцев в Белоруссию, не остановят рейсы, "тогда в отношении государств, из которых прибывают мигранты и которые получают финансовую помощь из ЕС, нужно принять меры", полагает он. По словам политика, авиакомпании, которые участвуют в "торговле людьми", якобы организованной белорусскими властями, должны получить запрет на работу на всей территории Евросоюза.

Он также сказал, что ЕС не следует поддаваться на давление со стороны Минска. "Именно этого он [Лукашенко] и добивается, используя беженцев в качестве инструмента, намеренно направляя на польско-белорусскую границу", - утверждал Рётген. По его убеждению, это не что иное как "торговля людьми, санкционированная государством". "Лукашенко хочет наказать граждан Европы за их солидарность с белорусами и таким образом вынудить ЕС отказаться от санкционной политики в отношении Белоруссии, однако должно произойти обратное", - считает Рётген.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны. В опубликованных во вторник выдержках из интервью российскому журналу "Национальная оборона" президент бывшей советской республики выразил обеспокоенность тем, что Польша перебрасывает танки к границам его страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник заявила, что утверждения западных государств о том, что миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС вызван "гибридной операцией" Лукашенко, являются ложью.