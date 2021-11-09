Тбилиси надеется, что у Киева больше не будет вопросов по защите прав Саакашвили

ТБИЛИСИ, 9 ноября. /ТАСС/. МИД Грузии проинформировал посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова о ситуации вокруг экс-президента Михаила Саакашвили в ответ на ноту Киева в связи с переводом бывшего главы государства в тюремную больницу. Как сообщила во вторник пресс-служба ведомства, МИД Грузии выразил надежду, что соблюдение прав Саакашвили больше не вызовет вопросов в Киеве.

"Послу Украины была предоставлена информация о шагах, предпринятых государством с целью обеспечения безопасности и здоровья Михаила Саакашвили. <...> Соответственно, грузинская сторона выразила надежду, что указанное больше не вызовет дополнительных вопросов со стороны партнерского государства в связи с защитой прав Михаила Саакашвили", - говорится в сообщении, распространенном по итогам встречи замглавы МИД Грузии Теймураза Джанджалии с украинским дипломатом.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что у украинской стороны есть возможность получить исчерпывающую информацию по любому вопросу, связанному с Саакашвили как от посольства Грузии на Украине, так и от других ведомств.

Саакашвили, который с 1 октября отбывал наказание в тюрьме города Рустави, в понедельник доставили в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси. Экс-президент Грузии заявил, что был избит, после того как его перевели из тюрьмы. МИД Украины в понедельник призвал власти Грузии перевести экс-президента из тюремной больницы в гражданскую. Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили во вторник отозвал свое предложение провести встречу с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой по ситуации вокруг Саакашвили в связи с необходимостью дополнительных консультаций с МИД страны.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября этого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, ему грозит до пяти лет тюрьмы. В последнее время политик проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.