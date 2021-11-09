Польша на ближайшем саммите ЕС предложит расширить санкции в отношении Белоруссии

ВАРШАВА, 9 ноября. /ТАСС/. Польские власти намерены на ближайшем саммите Евросоюза поднять вопрос о расширении санкций в отношении Белоруссии в связи с миграционным кризисом на границе. Об этом заявил во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на посвященном ситуации на польско-белорусской границе внеочередном заседании Сейма (нижней палаты парламента).

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Мы предложим ужесточить санкции на ближайшем заседании Европейского совета", - сказал он.

По словам Моравецкого, он предлагает не ждать декабря, а обсудить ситуацию на польско-белорусской границе раньше, например в формате видеоконференции. "Я тогда подниму вопрос о расширении санкций", - добавил он, подчеркнув, что Варшава выступает за введение экономических рестрикций.

Как уточнил премьер, Польша "будет предлагать не только ужесточение санкций в их нынешнем виде" (увеличение перечня лиц, которые не имеют права въезда в ЕС), но и "далекоидущие экономические санкции".

Польша также намерена бороться с авиакомпаниями, которые перевозят мигрантов в эту страну. "Министры [иностранных дел Збигнев] Рау и [внутренних дел Мариуш] Каминьский обсуждают со своими коллегами в ЕС вопрос о том, чтобы провести решительную акцию, связанную с авиалиниями, которых используют для трансфера людей с Ближнего Востока", - сказал премьер, добавив, что уже обсуждал этот вопрос с видными европейскими чиновниками.

По словам Моравецкого, президент Польши Анджей Дуда "предложил немедленно довести до уровня остановки возможности полетов над европейским небом тех авиалиний, которые транспортируют мигрантов".

Продолжительная борьба

Власти Польши готовятся к продолжительной борьбе с миграционным кризисом на польско-белорусской границе, заявил Моравецкий.

"Мы готовимся к долгим месяцам, долгим кварталам, возможно, и к долгим годам борьбы с этой провокацией Лукашенко", - указал он.

По словам главы польского правительства, во время состоявшегося во вторник утром визита в район пограничного перехода в Кузнице, где на белорусской стороне сейчас находятся около 800 мигрантов, ему продемонстрировали специальные контейнеры, в которых смогут жить несущие дежурство на границе силовики.

В понедельник несколько тысяч мигрантов подошли к польской границе в районе погранперехода в Кузнице. Некоторые из них попытались демонтировать заграждение из колючей проволоки, сотрудники польских силовых структур применили слезоточивый газ. После неудавшейся попытки преодолеть границу мигранты разбили палаточный городок.

Безопасность на польско-белорусской границе обеспечивают сейчас 20 тыс. сотрудников силовых структур - военных, пограничников и полицейских.

Механизм реадмиссии

Власти Польши рассматривают возможность использования механизма реадмиссии в отношении прибывших в республику нелегальных мигрантов, заявил Моравецкий.

"Мы думаем над этим", - сказал он, отвечая на вопрос одного из депутатов о реадмиссии, подчеркнув, что "эта новая концепция анализируется в последние дни".

Как пояснил Моравецкий, эта идея основана на том, что если пойманные на границе нелегальные мигранты захотят вернуться в свою страну, то Польша может оказать содействие и отправить их в аэропорт.

При этом глава польского правительства признал, что этот механизм использовать не так просто, так как некоторые страны не хотят принимать своих граждан назад, несмотря на то, что это противоречит международному праву.

По словам премьера, в Польше "в настоящее время в центрах для иностранцев находятся 1 800 человек". "Около 300 из них решили вернуться в страны происхождения", - указал он. "И мы предоставляем этим людям самолет, билет, помощь, в том числе в виде финансовой поддержки. И мы хотим так поступать по отношению ко всем: как к тем, кто находится в наших центрах [для задержанных иностранцев], так и к тем, кто может проникнуть на территорию Польши", - подчеркнул Моравецкий.