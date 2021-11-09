СМИ: полиция Польши задержала автобус с немецкими активистами у границы с Белоруссией

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Польши во вторник вечером задержали недалеко от границы с Белоруссией автобус с активистами движения Seebr cke Deutschland и объединения LeaveNoOneBehind, планировавшими оказать гуманитарную помощь мигрантам и переправить их в ФРГ. Об этом сообщило агентство DPA .

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По его информации, полиция остановила автобус в нескольких километрах от пограничного перехода "Кузница". В публикации не уточняется, на территории Польши или Белоруссии находятся мигранты, которым активисты хотят помочь.

До задержания, как пишет агентство, Seebr cke Deutschland и LeaveNoOneBehind передали польской стороне зимнюю обувь, одеяла и другие предметы гуманитарной помощи для мигрантов. Изначально активисты планировали вывезти их на территорию Германии. МВД ФРГ предупреждало, что подобные действия "могут иметь уголовные последствия".

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны. В опубликованных во вторник выдержках из интервью российскому журналу "Национальная оборона" президент бывшей советской республики выразил обеспокоенность тем, что Польша перебрасывает танки к границам его страны.