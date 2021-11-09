Без еды и воды. Что происходит в лагере беженцев на границе Польши и Белоруссии

БРУЗГИ /Белоруссия/, 9 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Почти 3 тыс. мигрантов, уже сутки находящиеся на линии белорусско-польской границы, не собираются покидать импровизированный лагерь. Беженцы, среди которых много женщин и детей, по-прежнему надеются пройти в Польшу и далее в Германию, Бельгию, Нидерланды, передает корреспондент ТАСС с места событий. Погода во вторник на линии границы несколько улучшилась по сравнению с минувшим днем. После минусовой температуры ночью сегодня здесь около двух градусов тепла, светит солнце. Тем не менее спасительными для беженцев остаются костры, дым от которых заволакивает всю местность. Верхняя одежда впервые появившихся здесь людей моментально пропитывается дымом. Примерно в 50 метрах от линии соприкосновения в лесу звучат топоры, мигранты рубят березы и осины для того, чтобы поддерживать огонь. В поисках воды Отсутствие воды становится главной проблемой для находящихся здесь людей. Увидев нового человека, женщины и дети просят воды. "У нас с мужем осталось $3, и мы не знаем, кому их отдать, чтобы нам принесли воды", - отметила в разговоре с корреспондентом ТАСС молодая женщина с десятимесячной девочкой на руках. Муж и жена рассказали, что прибыли из Ирака в Белоруссию недавно и не собираются возвращаться обратно домой. "Мы отсюда не повернем назад, мы будем прорываться в Польшу и далее", - сказала гражданка Ирака.

Еще один парень из этой страны пожаловался на то, что у него дома нет возможности для учебы и работы. "Я хотел бы добраться до Бельгии и Нидерландов, устроиться там на работу", - сказал он. И пожаловался на те же проблемы - небольшие запасы еды и отсутствие воды. На вопрос, что мешает им пока оставаться в Белоруссии, собеседники отвечали, что "Белоруссия - хорошая страна", но цель у них - Европа. Также они всячески уходили от вопроса о логистике их пути на Запад. "Мы собрались здесь так быстро благодаря общим чатам в мессенджерах", - отвечали они. Охрана границы Польские силовики стоят с противоположной стороны. Здесь много спецтехники, микроавтобусов полиции, военных бронеавтомобилей. Рядом с линией границы поляки поставили водомет, с некоторой периодичностью в воздухе зависает польский вертолет. Через некоторые паузы с польской стороны через громкоговоритель звучит английская и арабская речь. Польская сторона предупреждает мигрантов о необходимости соблюдения закона и недопустимости прохода на территорию Польши. "Вы можете прибыть в Евросоюз, получив для этого необходимую визу", - громко вещает представитель польских служб.

Описание Сотрудники полиции и военнослужащие Польши на границе © Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

В отличие от понедельника, судя по всему, в этот раз никто из мигрантов не пытался сломать польское заграждение. При этом можно было наблюдать, как на одном из участков польские силовики устанавливали новое заграждение взамен сломанного. По итогам разговоров с мигрантами приходится констатировать, что, преследуя цель пройти в Европу, они не представляют себе, как это можно сделать. А воинствующий настрой польских силовиков лишь добавляет пессимизма в их глазах. На пути к границе С подобными проблемами придется столкнуться и сотням других мигрантов, которые небольшими группами по-прежнему пытаются пройти к границе с Польшей. Корреспондент ТАСС стал свидетелем того, как около одного из крупных торговых центров Гродно несколько десятков человек с большими сумками, баулами и детьми на руках пытались договориться с местными таксистами о доставке в район белорусского пункта пропуска "Брузги" (с польской стороны - "Кузница Белостокская").

В целом в последнее время владельцы автомобилей такси не хотят ехать к границе. Они это объясняют многочисленными проверками по пути из Гродно со стороны Госавтоинспекции и сотрудников белорусской пограничной службы. "Мы [таксисты] так и не поняли, как в одночасье на границу смогло прибыть так много людей", - поделился своим мнением водитель такси, доставивший корреспондента ТАСС к границе. "Еще в конце августа они были у нас у всех на виду. Конечно, их было значительно меньше. Более того, не попавших в Польшу наши ребята отвозили обратно в Минск", - рассказал житель Гродно. При этом он выразил опасение определенной части местных жителей, какими будут дальнейшие действия иностранцев. "А вдруг, если они не пройдут в Польшу, захотят рассредоточиться в наших местах", - сказал собеседник. Пока же мысли мигрантов, большинство из которых является гражданами Ирака, заняты заготовкой дров для костров. В предстоящую ночь здесь обещают минусовую температуру.

' Стрингер/ТАСС/Ruptly'