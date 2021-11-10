В Госдепе заявили, что США готовы содействовать освобождению сотрудников ООН в Эфиопии

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. США готовы оказать содействие в освобождении сотрудников ООН в Эфиопии. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы видели сообщения, они вызывают беспокойство. Мы осудили высылку сотрудников ООН из Эфиопии в прошлом и, если подтвердится, осудим и арест персонала ООН, - сказал Прайс. - Преследование и задержание со стороны служб безопасности Эфиопии на основании этнической принадлежности категорически неприемлемо".

По его словам, США также осуждают нападения со стороны сил, связанных с Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ). "Призываем все стороны прекратить такие действия и соблюдать права человека, верховенство закона", - добавил представитель ведомства.

"Мы будем поддерживать [усилия по освобождению сотрудников ООН] в любом случае, как только можем. <...> То, что мы можем сделать для безопасного освобождения этих лиц, мы готовы сделать", - сказал Прайс.

Как сообщил во вторник на брифинге представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, власти Эфиопии удерживают 16 сотрудников ООН, еще шесть их коллег были задержаны и потом освобождены.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на сотрудников гуманитарных организаций сообщило, что десять граждан Эфиопии, которые работают с различными структурами ООН, арестованы в столице страны на основании правил чрезвычайного положения. Режим ЧП был введен федеральным правительством 2 ноября. После этого в Аддис-Абебе были проведены массовые проверки граждан с целью выявить тех, кто может иметь связи с повстанцами Тыграя.