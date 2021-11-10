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В Пентагоне заявили, что военнослужащие Афганистана скоро вылетят в США из Таджикистана

Группа состоит из 191 жителя республики, пресс-секретарь ведомства Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Находящаяся в Таджикистане группа из 191 жителя Афганистана, включая военнослужащих ВВС, в ближайшее время вылетит в США. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Его слова приводит пресс-служба Минобороны США.

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Кирби подчеркнул, что жители Афганистана, прибывшие в Таджикистан из Кабула, отправятся в США в ближайшее время. "Наше посольство там работает над тем, чтобы ускорить их отправку [в США], - сказал официальный представитель Пентагона. - Мы ожидаем, что они смогут покинуть Таджикистан в ближайшее время, но мы не контролируем сроки".

В конце сентября американский министр обороны Ллойд Остин пообещал помочь с переброской в США находящихся в Таджикистане военнослужащих ВВС Афганистана, которых готовили американские инструкторы.

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АфганистанСШАТаджикистан
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