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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

В Пентагоне заявили об опасности кризиса на польско-белорусской границе

Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби отметил, что ситуация может привести к дестабилизации в регионе

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Пентагон считает, что текущий миграционный кризис на польско-белорусской границе может привести к дестабилизации обстановки в регионе, Вашингтон не получал запросов от Варшавы относительно оказании помощи в военной сфере в связи с происходящим. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Мы в целом обеспокоены этими действиями, мы учитываем потенциальное дестабилизирующее воздействие этих миграционных действий в регионе в целом", - сказал он. "Мы должны сосредоточиться на поддержке наших союзников и партнеров и на том, что мы не желаем эскалации этой ситуации или какой-либо другой на европейском континенте до того уровня, когда могут произойти просчет и конфликт", - добавил Кирби. Он сообщил, что от Польши не поступало каких-либо запросов о помощи со стороны американских военных в связи с происходящим.

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БелоруссияСШАПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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