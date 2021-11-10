В Пентагоне заявили об опасности кризиса на польско-белорусской границе

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Пентагон считает, что текущий миграционный кризис на польско-белорусской границе может привести к дестабилизации обстановки в регионе, Вашингтон не получал запросов от Варшавы относительно оказании помощи в военной сфере в связи с происходящим. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы в целом обеспокоены этими действиями, мы учитываем потенциальное дестабилизирующее воздействие этих миграционных действий в регионе в целом", - сказал он. "Мы должны сосредоточиться на поддержке наших союзников и партнеров и на том, что мы не желаем эскалации этой ситуации или какой-либо другой на европейском континенте до того уровня, когда могут произойти просчет и конфликт", - добавил Кирби. Он сообщил, что от Польши не поступало каких-либо запросов о помощи со стороны американских военных в связи с происходящим.