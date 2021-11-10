Reuters: задержанные в Таджикистане афганские военнослужащие вылетели в США

ТАСС, 10 ноября. Группа афганских граждан и военнослужащих ВВС вылетела в США после почти трех месяцев вынужденного пребывания в Таджикистане. Об этом со ссылкой на источники сообщило во вторник агентство Reuters .

По его данным, после установления контроля над Афганистаном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) часть военнослужащих ВВС отправилась в соседнюю страну, где была задержана местными властями. В конце сентября шеф Пентагона Ллойд Остин пообещал помочь с переброской в США оказавшихся в Таджикистане военнослужащих афганских ВВС, которых готовили американские инструкторы.

Как уточняет Reuters, большинство задержанных находилось в одном из санаториев центральноазиатской республики. Некоторые из них утверждали, что власти отобрали у них документы.

При этом, как отмечает агентство, планы Пентагона по переброске афганских военных вызвали обеспокоенность в Конгрессе, поскольку, по мнению ряда парламентариев, этот процесс мог положить начало постепенному переселению беженцев в США. В то же время член Палаты представителей Остин Скотт (республиканец, от штата Джорджия), поднявший на слушаниях вопрос пребывания в Таджикистане беременной летчицы, выразил облегчение в связи с тем, что афганские военные отправились в его страну.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби проинформировал, что находящаяся в Таджикистане группа из 191 жителя Афганистана, включая военнослужащих ВВС, в ближайшее время вылетит в США.