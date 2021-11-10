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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

МИД Польши заявил, что посол Белоруссии в ближайшее время не вернется в республику

Замминистра иностранных дел республики Марчин Пшидач сообщил, что посол Владимир Чушев находится в Минске

ВАРШАВА, 10 ноября. /ТАСС/. Посол Белоруссии в Польше Владимир Чушев в ближайшее время не вернется в республику. Об этом заявил в среду в эфире телеканала TVN24 заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

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"Посол [Владимир] Чушев находится в Минске. В ближайшее время он не вернется в Польшу", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего о контактах с белорусской стороной.

Посол Чушев выехал из Польши на консультации в октябре 2020 года. С тех пор его обязанности выполняет поверенный в делах.

Польша обвиняет власти в Белоруссии в нынешнем миграционном кризисе на польско-белорусской границе. По утверждению Варшавы, белорусские власти намеренно свозят тысячи мигрантов в свою страну, чтобы потом направлять их на границу, дестабилизируя ситуацию.

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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