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Зеленский примет участие в инициированном США "Саммите за демократию"

Он пройдет в режиме видеоконференции 9-10 декабря

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в международном "Саммите за демократию", который пройдет по инициативе президента США Джо Байдена в режиме видеоконференции 9-10 декабря. Об этом в среду сообщил офис украинского лидера.

Администрация президента Украины сообщила, что в Вашингтоне находится глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, который провел там встречу с бывшим американским послом Уильямом Тейлором. "Андрей Ермак проинформировал Уильяма Тейлора о подготовке нашего государства к саммиту "лидеров за демократию", в котором примет участие президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в сообщении на сайте главы украинского государства.

В Вашингтоне сейчас находится украинская делегация, которая будет участвовать в заседании назначенной на среду Комиссии стратегического партнерства Украины и США. В рамках этого визита Ермак провел встречу не только с Тейлором, но и с политическим директором Министерства иностранных дел Великобритании Тимоти Барроу. "Руководитель офиса президента и политический директор МИД Великобритании обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью на востоке и вокруг Украины, дальнейшего взаимодействия в развитии оборонных способностей нашего государства и в сфере энергетики. Речь шла о вызовах для европейского региона в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2", - добавили в администрации президента Украины.

11 августа в Белом доме заявили, что пДжо Байден созывает "Саммит за демократию". Было заявлено, что темами встречи станут защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека. Мероприятие должно состояться 9-10 декабря в режиме видеоконференции, а примерно через год планируется второй саммит в очном формате.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США, приглашая страны на "Саммит демократий", "хотят максимально обеспечить себе массовку, показать массовость своего движения, во главе которого стоит Вашингтон". В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "Саммит за демократию" "химерой" для показа единой повестки Запада.

Теги
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
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