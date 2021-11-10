ОДКБ внимательно следит за миграционным кризисом на белорусско-польской границе

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с озабоченностью следят за миграционным кризисом на белорусско-польской границе, он грозит перерасти в большую беду для тысяч мирных людей. Об этом заявил в среду ТАСС пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Мы внимательно и с озабоченностью следим за миграционным кризисом на белорусско-польской границе, - отметил он. - Возникший миграционный кризис грозит перерасти в большую беду для тысяч мирных людей, среди которых немало женщин и детей".

По словам Зайнетдинова, страны ОДКБ рассчитывают, что "стороны при поддержке авторитетных международных организаций примут все возможные политико-дипломатические и гуманитарные меры для мирного разрешения кризисной ситуации, чтобы она не переросла в угрозу безопасности на границе государства - члена ОДКБ".