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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

ОДКБ внимательно следит за миграционным кризисом на белорусско-польской границе

По словам пресс-секретаря организации Владимира Зайнетдинова, страны ОДКБ рассчитывают, что стороны примут все возможные политико-дипломатические и гуманитарные меры для мирного разрешения кризисной ситуации

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с озабоченностью следят за миграционным кризисом на белорусско-польской границе, он грозит перерасти в большую беду для тысяч мирных людей. Об этом заявил в среду ТАСС пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

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"Мы внимательно и с озабоченностью следим за миграционным кризисом на белорусско-польской границе, - отметил он. - Возникший миграционный кризис грозит перерасти в большую беду для тысяч мирных людей, среди которых немало женщин и детей".

По словам Зайнетдинова, страны ОДКБ рассчитывают, что "стороны при поддержке авторитетных международных организаций примут все возможные политико-дипломатические и гуманитарные меры для мирного разрешения кризисной ситуации, чтобы она не переросла в угрозу безопасности на границе государства - члена ОДКБ".

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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