МИД Литвы: страна не применяет оружие против мигрантов на границе с Белоруссией

"Конечно, нет, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Оружие применяется только в случае нападения, когда есть опасность для жизни самих пограничных офицеров. Мигранты, нелегально перешедшие границу, задерживаются и отправляются обратно в сторону Белоруссии. У наших границ стрельбы не было, наши офицеры никакого оружия не применяли".

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Литовская сторона не намерена открывать огонь против мигрантов на границе с Белоруссией, которые пытаются проникнуть в ЕС. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Адоменас также отметил, что курды, пытающиеся перейти границу, имеют топоры, но используют их, чтобы рубить деревья, они не настроены враждебно или агрессивно. "Попыток применить оружие в сторону литовских или польских пограничников нет, то есть это люди, которые пытаются искать работу и жизнь в ЕС. Агрессивны белорусские пограничники: они грозят курдам, которые пытаются уйти обратно, поняв, что не смогут проникнуть на территорию ЕС - тогда им угрожают оружием и заставляют пытаться проникать дальше", - указал замминистра.

Вместе с тем, по его словам, силовой сценарий не исключен, если "зеленые человечки с оружием будут пытаться прорваться на территорию Литвы".

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за поддержку белорусской оппозиции.