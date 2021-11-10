МИД Литвы: страна не применяет оружие против мигрантов на границе с Белоруссией

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Литовская сторона не намерена открывать огонь против мигрантов на границе с Белоруссией, которые пытаются проникнуть в ЕС. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Конечно, нет, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Оружие применяется только в случае нападения, когда есть опасность для жизни самих пограничных офицеров. Мигранты, нелегально перешедшие границу, задерживаются и отправляются обратно в сторону Белоруссии. У наших границ стрельбы не было, наши офицеры никакого оружия не применяли".
Адоменас также отметил, что курды, пытающиеся перейти границу, имеют топоры, но используют их, чтобы рубить деревья, они не настроены враждебно или агрессивно. "Попыток применить оружие в сторону литовских или польских пограничников нет, то есть это люди, которые пытаются искать работу и жизнь в ЕС. Агрессивны белорусские пограничники: они грозят курдам, которые пытаются уйти обратно, поняв, что не смогут проникнуть на территорию ЕС - тогда им угрожают оружием и заставляют пытаться проникать дальше", - указал замминистра.
Вместе с тем, по его словам, силовой сценарий не исключен, если "зеленые человечки с оружием будут пытаться прорваться на территорию Литвы".
С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за поддержку белорусской оппозиции.