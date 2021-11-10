WSJ: США испытывают систему ПРО "Железный купол" на Гуаме для защиты от ракет КНР

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. США разместили в октябре систему противоракетной обороны "Железный купол" на острове Гуам и изучают возможность ее использования в качестве средства защиты от китайских ракет. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal .

По распоряжению Конгресса США в 2019 году Пентагон приобрел за $373 млн две батареи "Железный купол" израильской разработки и должен был разместить хотя бы одну из них на одном из предполагаемых театров военных действий к нынешнему финансовому году (начался 1 октября). Выбор американских военных пал на остров Гуам в Тихом океане, где расположены базы ВВС, ВМС и Морской пехоты США. Кроме того, как отмечает газета, Гуам - ближайшая к Китаю территория США, расстояние от острова до континентальной части КНР составляет примерно 1 800 миль (2 896 км).

Американские военнослужащие продолжат проводить испытания боевых комплексов до декабря, они также изучают, как можно интегрировать израильский "Железный купол" в систему ПРО США. Пентагон испытывает с этим некоторые проблемы.

Вторая батарея осталась на одной из баз на территории континентальной части США.

Возможности ПРО и ее значение

Как указывает газета, некоторые эксперты предлагали разместить ПРО израильской разработки в Республике Корея, поскольку "Железный купол" предназначен для перехвата ракет малой дальности и артиллерийских снарядов на расстоянии до 40 миль (64 км). Такое вооружение в большей степени характерно для КНДР и палестинских вооруженных формирований.

В то же время "Железный купол" продемонстрировал "некоторую способность перехватывать крылатые ракеты с дозвуковой скоростью полета", такие как китайские CJ-20. По мнению Пентагона, китайская авиация может использовать их для нанесения удара по Гуаму.

"Во многом "Железный купол" - временное решение", - прокомментировал ситуацию представитель Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Том Карако. Он добавил, что "Железный купол" будет иметь низкую эффективность против более быстрых крылатых ракет. Тем не менее, по его словам, защита Гуама с его базами крайне значима для военного присутствия США в Тихом океане.

Само размещение "Железного купола" на острове говорит о масштабах передислокации американской военной техники в Тихоокеанский регион на фоне постоянных заявлений Пентагона о том, что Китай - "главный вызов" для Вашингтона, подчеркивает "Уолл-стрит джорнэл".

Однако США не останавливаются на израильской разработке, в сентябре военное руководство разместило заказ на производство альтернативы "Железному куполу". Первые поставки планируются на сентябрь 2023 года, пишет газета.

Гиперзвуковые ракеты и позиция КНР

16 октября британская газета Financial Times сообщила, что в августе Китай с помощью ракеты-носителя запустил планирующий гиперзвуковой летательный аппарат, способный нести ядерное оружие. По данным источников в правительственных кругах США и ряда азиатских стран, этот аппарат облетел вокруг Земли по низкой орбите, но не смог поразить заданную цель. Испытание, как отметило издание, произвело сильное впечатление на Пентагон, поскольку неожиданно продемонстрировало значительные успехи КНР в разработке гиперзвукового оружия.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 18 октября, что в августе Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат. 28 октября представитель МИД КНР призвал США отказаться от менталитета холодной войны, объективно оценивать развитие Китая и перестать относиться к КНР как к воображаемому противнику.