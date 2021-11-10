МВД Польши увеличит число полицейских на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 10 ноября. /ТАСС/. Польские власти приняли решение расширить число несущих службу на польско-белорусской границе полицейских с 1,2 тыс. до 2 тыс. Об этом сообщил в среду в Twitter глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

Глава ведомства обратился к гражданам, которые намерены в четверг принять участие в марше по случаю Дня независимости, помнить о том, что "обеспечивающие безопасность марша полицейские сразу же после этого мероприятия выезжают на восточную границу".

"700 сотрудников группы предотвращения [терактов] и 100 [бойцов из группы] антитеррора присоединятся к 1 200 коллегам из польской полиции, которые уже сейчас поддерживают польскую пограничную охрану", - написал Каминьский.

Всего, по данным польских властей, безопасность на польско-белорусской границе сейчас обеспечивают более 20 тыс. сотрудников силовых структур - военных, полицейских и пограничников. Около 15 тыс. из них - солдаты Войска Польского.