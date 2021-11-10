{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Кабмин ФРГ считает, что российское руководство имеет влияние на Минск

В Германии напомнили, что Ангела Меркель ранее безуспешно "пыталась вступить в прямой диалог с Александром Лукашенко"

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Германия полагает, что российское руководство способно повлиять на белорусские власти в ситуации с мигрантами на границе с Польшей. Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

На эту тему
Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе
Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"По оценке германской стороны, российское правительство, российское руководство имеет влияние в Минске и на режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко", - сказал он, отвечая на вопрос, почему и.о. канцлера Германии Ангела Меркель созвонилась с президентом РФ Владимиром Путиным, а не с Лукашенко напрямую.

По словам Зайберта, свою точку зрения Меркель могла бы донести и до "представителя Белоруссии". Меркель, напомнил он, безуспешно "пыталась вступить в прямой диалог с Лукашенко" после того, как там прошлым летом после выборов начался кризис.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияГерманияРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
В ополчении заявили, что талибы сохраняют контакты с ИГ и "Аль-Каидой" в Афганистане
Руководитель отдела внешних связей противостоящего талибам афганского Фронта национального сопротивления Али Майсам Назари заявил, что недавние убийства афганских общественных деятелей и политиков, а также теракты в Афганистане "были совершены под маской ИГ" боевиками талибов
Читать полностью