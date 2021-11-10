Кабмин ФРГ считает, что российское руководство имеет влияние на Минск

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Германия полагает, что российское руководство способно повлиять на белорусские власти в ситуации с мигрантами на границе с Польшей. Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"По оценке германской стороны, российское правительство, российское руководство имеет влияние в Минске и на режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко", - сказал он, отвечая на вопрос, почему и.о. канцлера Германии Ангела Меркель созвонилась с президентом РФ Владимиром Путиным, а не с Лукашенко напрямую.

По словам Зайберта, свою точку зрения Меркель могла бы донести и до "представителя Белоруссии". Меркель, напомнил он, безуспешно "пыталась вступить в прямой диалог с Лукашенко" после того, как там прошлым летом после выборов начался кризис.