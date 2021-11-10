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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Франция готова ужесточить меры против Минска из-за ситуации на белорусской границе

В МИД Франции заявили, что "белорусский режим подпитывает нелегальный трафик мигрантов, чтобы дестабилизировать ситуацию в ЕС"

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Франция готова рассмотреть возможность усиления санкционных мер против Минска в связи с ситуацией на польско-белорусской границе. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Франции.

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По его мнению, "белорусский режим подпитывает нелегальный трафик мигрантов, чтобы дестабилизировать ситуацию в ЕС". "Именно поэтому Франция выступает за скоординированную и общую защиту наших внешних границ и готова рассмотреть усиление мер против белорусского режима, конкретных лиц и учреждений, причастных к трафику мигрантов", - сказал он. Этот вопрос, как отметил представитель МИД Франции, "будет рассмотрен на ближайшем совещании министров иностранных дел 15 ноября".

Французский дипломат заявил о солидарности Парижа с Польшей, Латвией и Литвой в связи с ситуацией на границе с Белоруссией. "В сентябре мы оказали техническую поддержку, и на сегодняшний день в Латвии и Литве сосредоточены около 200 сотрудников Агентства ЕС по контролю внешних границ Frontex, - отметил он. - Польша пока не использовала эти европейские средства, которые остаются доступными".

Теги
БелоруссияЛатвияЛитваФранцияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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