Кулеба заявил что Украина передала США данные о ситуации на границе Белоруссии и Польши

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Украинская делегация передала вашингтонской администрации определенные данные о ситуации вокруг кризиса мигрантов, разворачивающегося на белорусско-польской границе. Об этом сообщил в среду украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

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Глава внешнеполитического ведомства Украины рассказал, что делегация его страны "поделилась некоторыми новыми элементами [данных о ситуации на границе РФ и Украины] с американскими партнерами, в частности в отношении ситуации, происходящей в Белоруссии". По его версии, ситуация на белорусской границе - "потенциальная линия фронта, которую нельзя недооценивать".

Кулеба также утверждал, что украинская сторона "услышала и увидела сегодня [в среду] в Вашингтоне" информацию о ситуации на границе России и Украины, которая "соответствует собственным выводам и анализу [Киева], добавляет некоторые новые элементы, которые позволяют получить лучшую и более полную картину". "Я думаю это укрепляет нас обоих", - полагает министр.

По его словам, "Соединенные Штаты поделились [с Украиной] своим пониманием ситуации" на российско-украинской границе, а также утверждениями об "усилиях по эскалации, предпринятых Россией".

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны Евросоюза обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией утверждения американских СМИ о том, что Россия стягивает войска к украинской границе. Она обратила внимание, что как минимум три издания в США - Politico, The Washington Post и Foreign Policy - опубликовали как по команде в настоящей панической атаке материалы, посвященные этой теме.