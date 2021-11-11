Совбез ООН призвал к прекращению насилия в Мьянме

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял заявление по ситуации в Мьянме с призывом остановить рост насилия и обеспечить безопасность мирных жителей.

Совет Безопасности ООН обратил внимание на ситуацию в азиатской стране, где 1 февраля этого года власть захватили военные, из-за продолжающегося в последние месяцы обострения там ситуации. Сторонники гражданских властей продолжают сопротивление военным, в некоторых сельских районах - с оружием в руках. К конфликту подключились этнические группировки. Из-за этого ухудшилось положение представителей народа рохинджа, и ранее подвергавшихся преследованиям. Внутренний конфликт затрудняет борьбу с коронавирусом.

"Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность ростом насилия в Мьянме в последнее время, - отмечается в заявлении. - Они призвали к немедленному прекращению насилия и обеспечению безопасности гражданских лиц".

Члены Совета Безопасности ООН также высказались в поддержку усилий АСЕАН по урегулированию в Мьнме и "подтвердили поддержку народа Мьянмы и демократического перехода страны, а также свою приверженность суверенитету, политической независимости, территориальной целостности и единству Мьянмы". В заявлении подчеркивается необходимость для сторон конфликта в Мьянме "начать диалог и примирение в соответствии с волей и интересами народа страны".

Противники военных в Мьянме с момента взятия военными власти в стране добиваются введения против них санкций Совета Безопасности ООН и оружейного эмбарго. Россия и Китай неоднократно подчеркивали, что такие попытки давления на фактические власти страны не будут способствовать успокоению ситуации. В результате Совет Безопасности ООН ограничился принятием ряда заявлений с призывами к миру.