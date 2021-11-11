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Активисты, возмущенные КПП на шоссе Горис - Капан, попытались ворваться в кабмин Армении

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Сторонники армянской оппозиции, которые протестуют против установления таможенных пунктов на участке "Эйвазли" дороги Горис - Капан, попытались в четверг утром ворваться в здание кабмина, где в настоящий момент проходит заседание правительства. Как показывают в режиме реального времени местные новостные порталы, полицейские выстроили картон и не пустили их в здание правительства.

"Мы хотим встретится с Николом Пашиняном и понять как и по какому праву он отдает нашу дорогу азербайджанцам", - кричали протестующие, однако полиция не только не пустила из внутри здания, но и начала задержания активистов.

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