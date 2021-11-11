Франция не видит причастности РФ к доставке мигрантов в ЕС через Белоруссию

ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Данные по миграционному кризису на границах ЕС с Белоруссией не позволяют говорить о причастности России к организации доставки мигрантов. Об этом заявил в четверг госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM.

"По России у нас нет данных, которые бы показывали ее причастность к этому делу", - заявил он, отметив, при этом, что между Россией и Белоруссией достаточно близкие отношения. В этой связи он напомнил, что миграционный кризис уже обсуждался в ходе переговоров и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным и будет обсуждаться на встрече министром иностранных дел и обороны РФ и Франции в Париже 12 ноября.