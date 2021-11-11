Эксперт: ЕС применяет двойные стандарты в оценке ситуации на польско-белорусской границе

РИМ, 11 ноября. /Корр. ТАСС Софья Липенкова, Вера Щербакова/. Евросоюз прибегает к двойным стандартам при оценке миграционного кризиса на границе между Польшей и Белоруссией. Такое мнение высказал в четверг корреспонденту ТАСС президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends политолог Тиберио Грациани.

"Мне кажется, что Брюссель применяет двойные стандарты в случае нынешнего гуманитарного кризиса на границе между Польшей и Беларусью", - отметил он. "Права человека, похоже, отходят на второй план. В других ситуациях примат прав человека был для Брюсселя настоящей догмой, [причем] настолько, что обуславливал проведение его международной политики", - указал Грациани, приведя в пример ситуацию с мигрантами в Средиземном море.

Европейский союз "пытается скрыть свою неспособность справиться с этой чрезвычайной ситуацией, перекладывая ответственность на Минск, которому угрожает дальнейшими санкциями", считает итальянский политолог. Кроме того, он не исключает, что предположения о якобы причастности России к кризису с мигрантами могут являться "еще одним эпизодом в так называемой "гибридной войне", которую Запад ведет против Российской Федерации".

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.