В ООН заявили о необходимости политического решения кризиса на границе Польши и Белоруссии

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. Кризис с мигрантами на польско-белорусской границе нуждается в политическом решении. Об этом заявил на брифинге в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы благодарны [Минску], что получили доступ к людям в Белоруссии, но, очевидно, что это часть более широкой политической проблемы, которую необходимо решать на политическом уровне", - сказал он.

Ранее представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо посетил лагерь беженцев на границе, отметив, что условия, сложившиеся там, не самые лучшие, и пообещал мигрантам поставки гуманитарной помощи.

Миграционный кризис на границе Белоруссии c Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.