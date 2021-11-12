В Киеве заявили, что силовики не станут стрелять в мигрантов при попытке прорыва границы

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Украинские силовики не станут открывать огонь на поражение, если мигранты попытаются прорваться через границу страны. Об этом в пятницу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Во-первых, мы не можем открывать огонь на поражение. Это категорически запрещено. Другое дело, что мы должны принять превентивные меры, чтобы этого не произошло", - сказал он в эфире украинского телеканала "1+1".

Секретарь СНБО добавил, что 14 ноября в Луцке пройдет совещание по поводу ситуации на украинско-белорусской границе. "Будут принимать участие по меньшей мере три министра. Мы на совещание приглашаем послов Польши и Литвы. Будем обсуждать, как отвечать на эти вызовы", - добавил он.

С Даниловым согласился министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, отметив, что "огнестрельное оружие - это не инструмент борьбы с миграционным кризисом". В качестве примера он привел ситуацию с попытками больших групп паломников-хасидов попасть из Белоруссии в Умань на празднование Рош ха-шана в прошлом году, несмотря на строгие карантинные ограничения. "И это были тысячи людей. И мы с этим справились без использования огнестрельного оружия", - отметил министр.

В четверг глава МВД сообщал, что границу с Белоруссией дополнительно усилят около 8,5 тыс. военнослужащих и полицейских. В свою очередь глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко подчеркивал, что на сегодняшний день угрозы для Украины со стороны границы с Белоруссией нет.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации и призвали к введению санкций. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны. Лукашенко, выступая на совещании белорусского правительства в четверг, заявил, что польские силовики стреляют поверх голов мигрантов в направлении белорусской территории.